SALVATORE FLOCCO (M5S): “BENE RIMOZIONE RIFIUTI NEI SITI CASERTANI DELLA TERRA DEI FUOCHI”

“Accolgo con favore l’avvio delle operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti nei 17 siti del Casertano e a Ponte Riccio, nell’ambito degli interventi programmati nella Terra dei Fuochi. È un segnale concreto che va nella direzione giusta e che risponde a una domanda di giustizia ambientale che le nostre comunità attendono da troppo tempo”.

E’ quanto afferma il Presidente della Commissione Regionale Ambiente, Energia, Protezione Civile, Salvatore Flocco.

“Le oltre 2.200 tonnellate di rifiuti già smaltite rappresentano un primo passo importante, così come l’impegno economico messo in campo per questi interventi – continua il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle – , plaudo al lavoro del Commissario unico e a tutte le istituzioni coinvolte, nonché alle Forze dell’Ordine impegnate nei controlli per contrastare nuovi sversamenti illeciti. Tuttavia, non possiamo fermarci qui. La Terra dei Fuochi è una ferita aperta che richiede un’azione strutturale, continuativa e soprattutto dotata di risorse adeguate. È necessario rafforzare i finanziamenti per le bonifiche, accelerare le procedure e affiancare agli interventi di rimozione un vero piano di rigenerazione urbana e ambientale. I nostri territori – prosegue Flocco -, troppo a lungo martoriati e abbandonati a promesse, meritano bonifiche vere, monitoraggi costanti e investimenti capaci di restituire salute, sicurezza e prospettive di sviluppo sostenibile. Come Presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale, continuerò a seguire con attenzione l’attuazione degli interventi, nell’ambito di un’azione condivisa e coordinata con l’Assessore regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro, affinché ogni iniziativa sia frutto di un percorso istituzionale sinergico e orientato a risultati concreti. L’obiettivo deve essere chiaro: passare definitivamente dalla gestione dell’emergenza alla rinascita ambientale e sociale dei nostri territori”.