PD SALERNO. GIOVEDI’ 19 FEBBRAIO L’ASSEMBLEA PER LA PROCLAMAZIONE DI GIOVANNI COSCIA

E’ in programma giovedi’ 19 Febbraio, a partire dalle 17:00, all’interno della Sala del Teatro Pasolini di Salerno, l’assemblea provinciale del Partito Democratico, per la proclamazione di Giovanni Coscia quale nuovo Segretario Provinciale del Pd. Archiviata la fase dei congressi di circolo, chiusa la parentesi dei ricorsi che avevano messo in dubbio la legittimità della procedura, adesso per il Partito Democratico della Provincia di Salerno arriva il momento di ripartire con la nuova classe dirigente. Giovanni Coscia, candidato unico alla carica di Segretario Provinciale del Pd, prenderà il posto di Enzo Luciano, con ogni probabilità diretto ad un incarico a Palazzo Sant’Agostino, all’interno dell’amministrazione provinciale di Salerno.