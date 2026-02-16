FDI SALERNO A ROMA CON GIOVANNI DONZELLI ED ARIANNA MELONI PER LE COMUNALI DELLA PRIMAVERA 2026

A Roma, nella sede nazionale di Fratelli d’Italia, per un vertice con Giovanni Donzelli ed Arianna Meloni sulle prossime elezioni Comunali della Primavera del 2026 in Provincia di Salerno. Il Coordinatore Regionale di Fdi Campania Antonio Iannone, l’europarlamentare Alberico Gambino, la parlamentare e commissario Provinciale del Partito Imma Vietri, i consiglieri regionali Peppe Fabbricatore e Sebastiano Odierna, insieme ai vertici cittadini di Fdi Salerno, hanno fatto il punto della situazione in vista dell’avvio della campagna elettorale non solo nel Comune di Salerno ma anche a Cava de’ Tirreni, Pagani, Angri e Campagna, l’ultimo comune che si è aggiunto alla lista dei centri, sopra i 15mila abitanti, chiamati al voto nella prossima primavera. Dopo l’incontro di Roma, a Salerno, nei prossimi giorni, si terrà una riunione di tutto il Centro Destra della Provincia di Salerno per provare a trovare un’intesa globale sui comuni chiamati al voto, eccezion fatta per Salerno che, insieme ad Avellino, sarà affrontata sul tavolo regionale.

