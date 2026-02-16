CAVA DE’ TIRRENI, COMUNALI 2026. EUGENIO CANORA ANNUNCIA LA SUA CANDIDATURA A SINDACO

Da bambino, quando mi chiedevano cosa volessi fare da grande, rispondevo semplicemente: il Sindaco. Lo immaginavo come la persona a cui si portano i problemi e che ha il dovere di cercare soluzioni per la propria comunità. Quella visione ha guidato il mio impegno nella rappresentanza studentesca, nella facoltà di Scienze Politiche, nel Forum dei Giovani e nell’associazionismo, lavorando fin dalla mia prima candidatura nel 2010 all’idea di Città di Qualità. Nel 2015 sono stato eletto in Consiglio Comunale e, con le deleghe allo sport e all’innovazione, abbiamo avviato percorsi concreti di crescita.