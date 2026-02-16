PROVINCIA DI SALERNO. CILIBERTI (A TESTA ALTA) E GUADAGNO (AVANTI PSI) IN SPAGNA PER IL PROGETTO RURAL CONNECT

Dall’11 al 13 febbraio la Provincia di Salerno è stata protagonista della prima tappa del progetto europeo Rural Connect, ospitata nella provincia spagnola di Guadalajara.

In rappresentanza dell’Ente hanno partecipato i consiglieri provinciali Michele Ciliberti ed Elio Guadagno, che hanno preso parte ai lavori e ai momenti di confronto con le delegazioni internazionali coinvolte nell’iniziativa.

Il progetto “Rural Connect” è interamente finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma CERV – Citizens, Equality, Rights and Values Programme e nasce con un obiettivo chiaro e strategico: rafforzare il legame tra aree rurali e politiche europee, stimolare la partecipazione civica, contrastare il fenomeno dello spopolamento e promuovere un modello di sviluppo sostenibile capace di valorizzare le eccellenze turistiche ed enogastronomiche dei territori coinvolti.

L’incontro in Spagna ha rappresentato un primo e significativo momento di dialogo tra istituzioni e stakeholder europei, ponendo le basi per una collaborazione strutturata e orientata alla condivisione di buone pratiche. Rural Connect si configura infatti come uno spazio di cooperazione transnazionale volto a mettere in rete esperienze, competenze e progettualità, con l’obiettivo di offrire risposte concrete alle criticità che interessano le aree rurali europee.

Nel prossimo mese di luglio sarà la Provincia di Salerno ad accogliere i partner provenienti dalla Repubblica d’Irlanda, dalla Romania, dal Lussemburgo e dalla Spagna. L’appuntamento italiano rappresenterà un’importante occasione di confronto con Associazioni, Professionisti, Imprese e Istituzioni del territorio, per condividere esperienze virtuose e costruire insieme nuove opportunità per le aree rurali europee, partendo dall’analisi delle criticità, delle potenzialità e dei bisogni comuni.

Il consigliere Michele Ciliberti ha dichiarato:

«È stata una bella esperienza. Ringrazio il Presidente Giovanni Guzzo per avermi dato l’onore di rappresentare la nostra provincia in questo prestigioso progetto comunitario. Sicuramente ci faremo trovare pronti per la tappa italiana, fissata per il prossimo mese di luglio. Sono certo che i nostri stakeholder saranno entusiasti di accogliere la delegazione europea, così da mettere in mostra le nostre best practices, i nostri eccellenti prodotti enogastronomici e le nostre tradizioni rurali».

Per il consigliere Elio Guadagno:

«Rural Connect è un’opportunità concreta per le aree rurali d’Europa che, attraverso questo progetto, possono connettersi, confrontarsi e, in modo sinergico, partendo da un’analisi attenta dei bisogni e delle attrattività, mettere a sistema un modello di sviluppo sostenibile delle aree marginalizzate».

La partecipazione al progetto conferma l’impegno della Provincia di Salerno nel rafforzare la propria dimensione europea, promuovendo politiche di sviluppo territoriale fondate su cooperazione, innovazione e valorizzazione delle identità locali.