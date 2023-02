ATTILIO PIERRO (LEGA) A BERLINO: “VIVA L’ORTOFRUTTA ITALIANA, VIVA LA NOSTRA TERRA”

“Giornata intensa quella di ieri al Fruit Logistica di Berlino. Con il collega Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati Mirco Carloni e la collega Stefania Marino, abbiamo fatto visita ai tanti espositori italiani che rappresentano il meglio dell’ortofrutta a livello mondiale.”

Lo scrive il deputato della Lega Attilio Pierro.

Un ringraziamento particolare ad Emilio Ferrara ed all’intero Consorzio Edamus presente in fiera con il marchio Italian Fruit Vilage , per la caloroso accoglienza e per lo straordinario impegno profuso nel valorizzare le eccellenze della nostra terra. Viva l’ortofrutta italiana, viva la nostra terra.