ATTILIO PIERRO (LEGA): “GOVERNO, RISPOSTE IN TEMPI RAPIDI. AVANTI COSI'”

“Bene il governo, tempi rapidi e risposte concrete. Il rinnovo del contratto nella Scuola per insegnanti e personale era atteso da anni. Sugli autotrasporti il bonus ‘solo’ per le imprese italiane è segno di rispetto e identità.”

Lo dichiara il deputato della Lega Attilio Pierro.

Soddisfazione anche per gli adeguamenti delle pensioni con aumenti medi del 7,3% per fare fronte all’inflazione. Basta con le ipocrisie della sinistra che con una mano dà e l’altra toglie, premi e straordinari per i dipendenti fino a 3mila euro saranno esentasse. Ok al rinnovo sullo sconto benzina fino a fine anno. Dalle parole ai fatti, il governo di centrodestra restituisce l’orgoglio di essere italiani”.