ATTILIO PIERRO (LEGA): “IN COMMISSIONE AGRICOLTURA LA QUESTIONE DEGLI OPERAI IDRAULICO-FORESTALI”

Ritengo sia necessario e urgente intraprendere tutte le iniziative possibili in favore dei lavoratori e dei livelli occupazionali, inoltre ho ribadito l’importanza di prendere in considerazione per il prossimo piano forestale regionale le opportunità legate alla “Forestazione Produttiva” e di promuovere e attivare un’economia locale del legno basata sui criteri della sostenibilità ambientale e volta alla valorizzazione dei patrimoni boschivi creando la cosiddetta filiera legno-energia, intesa come la produzione e l’utilizzazione di cippato a fini di piccoli impianti locali a uso pubblico o privato.