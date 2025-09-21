ATTILIO PIERRO (LEGA): “PONTIDA 2025, UN SUCCESSO STRAORDINARIO. DA NORD A SUD”

“Pontida 2025 è stata un successo straordinario! Da Nord a Sud, il nostro popolo si è stretto in un’unica grande comunità, dimostrando che la Lega è la vera forza che unisce l’Italia. Oggi sentiamo ancora più forte il dolore per la perdita di Charlie Kirk, ucciso mentre parlava ai giovani, sfidava poteri, difendeva la verità.
Onoriamo la sua memoria continuando a lottare per ciò in cui credeva.”
Lo scrive il deputato della Lega Attilio Pierro, a margine della edizione 2025 di Pontida, evento politico nazionale della Lega.