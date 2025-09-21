REGIONALI IN CAMPANIA. NICOLA CAPUTO DICE NO A FICO: “NON MI TURO IL NASO E SVENDO LA MIA STORIA”

C’è un altro pezzo da 90 della attuale maggioranza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, pronto a cambiare casacca, in vista delle prossime elezioni Regionali del 23 e 24 Novembre. Si tratta dell’attuale assessore all’Agricoltura Nicola Caputo che, in un lungo post, prende le distanze da Roberto Fico in maniera chiara e netta.

“Roberto Fico e il suo entourage” scrive Caputo, “annunciano che al tavolo programmatico non vogliono esponenti della Giunta uscente. Stia sereno il Presunto Candidato Presidente in Pectore: non mi sarebbe mai passato per la testa di sedermi a un tavolo dove l’improvvisazione, mascherata da moralismo, e la ricerca del potere a ogni costo valgono più della competenza e della serietà.”

“Io” continua Caputo, ” al teatrino dell’improvvisazione non sono mai appartenuto. Non appartengo oggi e non apparterrò mai, neppure turandomi il naso come tanti che stanno svendendo la propria storia in cambio di un posto al sole. Mi auguro, con sincerità, che chi verrà dopo di noi sappia custodire con cura ciò che abbiamo costruito.”