GIANPIERO ZINZI (LEGA): “IL PROSSIMO ANNO INVITIAMO I DE LUCA A PONTIDA”

“Il prossimo anno inviteremo l’intera famiglia De Luca a Pontida, così il figlio Piero potrà rendersi conto che la nostra è una festa bellissima, di una comunità politica che da tutta Italia si riunisce attorno al suo segretario Matteo Salvini e alle singole identità territoriali ma con battaglie comuni, a partire da quella per la libertà di esprimere sempre le proprie opinioni”. Lo dichiara in una nota il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.

“Se fossero venuti quest’anno – aggiunge -, si sarebbero resi conto che quelli di cui parla Piero sono cori intonati dai nostri ragazzi tifosi del Napoli e della Campania per Napoli e per la Campania. E invece di guardare in faccia la realtà, vede fantasmi ovunque, al di fuori del partito democratico di cui dovrebbe preoccuparsi per lo stato drammatico in cui versa e l’odio che serpeggia tra i dirigenti del suo stesso partito nella sua regione. Evidentemente non conosce quanta partecipazione e quanto entusiasmo c’è tra il popolo di una comunità politica, essendosi evidentemente perso la gavetta che forma davvero”

