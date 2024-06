ATTILIO PIERRO (LEGA): “PROVINCIA DI SALERNO, IN ARRIVO 30 MILIONI PER GLI ASILI NIDO”

“In arrivo dal governo oltre 30 milioni di euro per la provincia di Salerno. I fondi serviranno per gli asili nido per la riconversione con demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o non già destinati ad asili nido e nuova costruzione e/o ampliamento. Ringrazio il ministro Valditara per la grande attenzione al nostro territorio. Sono fondi che vengono destinati a piccoli e grandi Comuni che potranno così mettere a disposizione delle Comunità asili nido nuovi o riqualificati. Una grande inversione di tendenza rispetto al passato che segna un punto di svolta. Avanti così!”. A dichiaralo è il deputato della Lega on. Attilio Pierro.

