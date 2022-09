ATTILIO PIERRO (LEGA) VINCE IL COLLEGIO EBOLI ED ARRIVA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il Consigliere Regionale della Lega Attilio Pierro si appresta a vincere, con un margine di quasi 20 punti nei confronti di Luca Cascone, il Collegio uninominale Eboli – Cilento per la Camera dei Deputati. Pierro, dunque, arriverà in Parlamento e, con ogni probabilità, sarà l’unico esponente della Lega eletto in tutta la Regione Campania. Con la vittoria di Pierro cambia anche lo scenario in Consiglio Regionale: al suo posto, a Napoli, subentrerà l’ex rettore di Unisa Aurelio Tommasetti.

