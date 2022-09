IL CENTRO DESTRA VERSO IL CAPPOTTO NEI COLLEGI UNINOMINALE DI SALERNO E DI AVELLINO

Il Centro Destra si appresta a vincere tutti i collegi uninominali di Salerno ed Avellino: netto il vantaggio di Antonio Iannone nel Collegio per il Senato come anche per Giulia Cosenza nel Collegio Avellino-Benevento. Anche per i collegi camerali si profila un filotto per i candidati del centro destra: molto chiaro il vantaggio di Attilio Pierro nel Collegio Cilento-Eboli, meno netto ma comunque corposo anche il distacco per Imma Vietri (Collegio Agro), Pino Bicchielli (Collegio Salerno) e Gianfranco Rotondi (Collegio Avellino).

Share on: WhatsApp