A partire dal prossimo 1 agosto una nuova stangata potrebbe abbattersi sulle tasche degli automobilisti italiani e su quanti si sposteranno in auto per andare in vacanza: il 31 luglio scade infatti il congelamento degli aumenti tariffari per i pedaggi autostradali stabilito dal decreto Milleproroghe varato alla fine di dicembre dello scorso anno.

Dopo caro-benzina in arrivo aumenti per tariffe autostradali