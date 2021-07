ATTESA PER INCONTRO GRILLO-CONTE SU STATUTO E NUOVO SIMBOLO DEL PARTITO

Si potrebbe tenere a fine settimana l’atteso incontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, dopo la pace dei giorni scorsi, per mettere a punto il sistema di voto del nuovo Statuto del Movimento 5 Stelle ed anche per presentare il nuovo simbolo del partito che dovrebbe fare la sua comparsa già alle prossime elezioni amministrative. A Roma, all’interno dei Gruppi Parlamentari, danno per scontato che il faccia a faccia avverrà a brevissimo, anche per valutare una strategia da portare avanti sul tema della Riforma della Giustizia, voluta dal Ministro Cartabia che gran parte dei parlamentari del M5S non hanno gradito. E su questo tema si misurerà anche il peso del futuro capo politico del M5S: perchè proprio mentre i Ministri del Movimento all’interno del Consiglio dei Ministri votavano a favore della riforma, in un video Giuseppe Conte criticava, in maniera ruvida, i contenuti della Riforma, completamente diversa da quella voluta dall’ex Ministro della Giustizia Bonafede.

