Il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, delegato Anci Campania per la Protezione Civile, ha concluso, in Provincia di Salerno, il suo tour tra la Regione Campania per illustrare i dettagli del nuovo sistema anti incendio, insieme ai rappresentanti Regionali della Protezione Civile ed all’Arma dei Carabinieri.

