AUTONOMIA DIFFERENZIATA, OK DELLA CORTE DI CASSAZIONE AL REFERENDUM: SI ATTENDE LA DATA

Prima la sentenza della Corte Costituzionale sulla parziale illegittimità delle norme, poi la ordinanza della Corte di Cassazione che ammette il referendum abrogativo sulla Legge sull’Autonomia Differenziata che, nonostante tutto, tiene banco nel dibattito politico nazionale. Ed ora il Governo Meloni, con il Ministero dell’Interno, dovrà stabilire la data nella quale verrà celebrato il Referendum Abrogativo che, per la sua validità, dovrà ottenere il 50% + 1 degli aventi diritto che si saranno recati al voto.

Una soglia che, alla luce delle recenti percentuali di astensione registrate nel corso delle ultime elezioni in Italia, pare quasi un miraggio. E, non a caso, la leader del Partito Democratico Elly Schlein piu’ che sulla partecipazione al Referendum ha fatto appello al Governo per modificare le norme sulla Autonomia Differenziata.