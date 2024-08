AUTORITA’ PORTUALE NAPOLI-SALERNO: ANNUNZIATA IN SCADENZA A DICEMBRE 2024, CACCIA AL SUCCESSORE

Andrea Annunziata, attuale Presidente dell’Autorità Portuale Napoli-Salerno, vedrà scadere il suo mandato al termine del 2024 e, per la sua successione, è già scattata la corsa per individuare il nome che metta d’accordo – cosa alquanto complicata – il Governo e la Regione Campania. La competenza, in materia portuale, riguarda il Ministero dei Trasporti, oggi nelle mani del leader della Lega Matteo Salvini che cercherà di imporre un nome proveniente dal proprio ambiente politica. Dall’altra parte, pero’, c’è la Regione Campania con De Luca che si ritroverà, tra le mani, la patata bollente della successione ad Andrea Annunziata, proprio alla vigilia dell’anno elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale. Le condizioni per un nuovo scontro politico tra Roma e Napoli ci sono tutte e le previsioni della vigilia vanno proprio in quella direzione.

