AUTORITA’ PORTUALE. ORA E’ A RISCHIO LA CONFERMA DI ANDREA ANNUNZIATA

C’è il nome di un giovane manager e consulente del Governo – quello di Carlo De Simone, già impegnato per la realizzazione della Diga di Genova – come nuovo Presidente dell’Autorità Portuale Mar Tirreno Centrale. Una chiara volontà politica di rinnovare i vertici che, attualmente, vedono Andrea Annunziata, presente in qualità di Commissario, dopo la scadenza naturale del suo mandato. Nei prossimi giorni ci potrebbe essere una svolta nella nomina del nuovo Presidente con Andrea Annunziata che, dopo la lunga esperienza alla guida dell’Autorità Portuale, potrebbe essere dirottato verso l’Agenzia Nazionale per le Autorità Portuali. Per il Sindaco di San Marzano sul Sarno le prossime ore saranno decisive per comprendere il futuro della sua gestione alla guida dell’Autorità Portuale Mediterraneo Centrale.

Share on: WhatsApp