GIOVANNI GUZZO: “A SICIGNANO DEGLI ALBURNI PER IL MONUMENTO AI CADUTI”

L’ambizioso obiettivo che ogni Pubblica Amministrazione dovrebbe sempre avere presente è quello di non far perdere le tracce del passato per educare al valore universale della Pace, per costruire un futuro basato sulla consapevolezza che gli errori commessi non devono essere più ripetuti; dovrebbe essere quello di tramandare la memoria, affinché le giovani generazioni possano imparare il rispetto per coloro che hanno perso la vita in nome dei propri ideali.