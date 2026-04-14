AVELLINO, COMUNALI 2026. LAURA NARGI CON FORZA ITALIA PRESENTA LA SUA CANDIDATURA A SINDACO

Si riparte da dove abbiamo lasciato: una città senza guida, da quelle persone che hanno cercato di scongiurare il commissariamento, che mi hanno dato fiducia e volevano con me provare a far crescere Avellino.

Si riparte da un metodo diverso, un metodo nuovo: Avellino in Comune.

E’ quanto dichiarato da Laura Nargi, candidata sindaco del Comune di Avellino che, insieme ai vertici di Forza Italia, ha ufficializzato il suo impegno per la campagna elettorale del 24 e 25 Maggio.

In questi mesi, insieme al gruppo Siamo Avellino, abbiamo costruito un progetto importante che parte dalla città, dai cittadini, dai commercianti, dai giovani, dagli imprenditori, dal confronto. Noi vogliamo rimettere al centro la qualità della vita delle persone, ridare la parola ai cittadini, non come slogan o come consultazione periodica, ma raccogliendo le istanze e le proposte, comprese le difficoltà.