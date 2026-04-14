RASTRELLI (FDI) CHIEDE VERIFICHE ANTIMAFIA PER CASERTA, TORRE ANNUNZIATA, CASTELLAMMARE DI STABIA E SORRENTO

“Nella responsabilità di parlamentare del territorio – spiega Rastrelli -, ho reiterato la richiesta di accendere un focus specifico sul perdurare di talune situazioni di collusioni ed infiltrazioni mafiose nel territorio campano, con particolare riferimento a criticità riscontrate in amministrazioni comunali recentemente rinnovate, ed in passato già raggiunte da provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose”.

“Oltre ad un approfondimento sui contenuti del provvedimento di scioglimento del Comune di Caserta, – afferma il segretario della commissione Antimafia -il primo focus richiesto è relativo al Comune di Torre Annunziata dove il Prefetto di Napoli ha già nominato la Commissione di indagine per verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, con specifico riferimento a presunte anomalie nella gestione e nell’assegnazione dei beni confiscati”.

“La seconda richiesta formalizzata – aggiunge. è di verificare gli elementi di allarme presso il Comune di Castellammare di Stabia, ove persino autorevoli appartenenti a forze politiche che sostengono la giunta comunale – come l’onorevole Ruotolo – hanno lamentato l’assenza di argini al proliferare delle infiltrazioni mafiose all’interno dell’amministrazione”.

“La terza richiesta – prosegue Rastrelli – è di attenzionare le dinamiche relative al Comune di Sorrento, anche alla luce delle recenti, numerose richieste di misure cautelari a carico di dirigenti comunali, funzionari, professionisti ed imprenditori, per torbide vicende legate alla amministrazione della città”.

“Non può più essere consentita alcuna recidiva di zone d’ombra, in cui la politica territoriale si riduca ad affarismo e clientela, e che consenta al dominio camorristico di imporsi più agevolmente nelle amministrazioni pubbliche”, conclude Rastrelli.