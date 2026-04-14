SALVATORE FLOCCO (M5S): “AUDIZIONE ASSESSORE REGIONALE ZABATTA SU PROTEZIONE CIVILE”

“Questa mattina, in Commissione Ambiente, abbiamo audito l’assessora alla Protezione Civile Fiorella Zabatta, che ha illustrato le attività in corso e le principali linee di intervento per il rafforzamento di un settore strategico per la sicurezza dei cittadini”. Lo dichiara il presidente della Commissione Ambiente Salvatore Flocco, a margine della seduta.

“L’assessora ha accolto con favore la mia proposta di convocare, nelle prossime settimane, una seduta di Commissione presso il centro operativo della Protezione Civile di San Marco Evangelista, per verificare da vicino la capacità operativa della struttura e valorizzarne il lavoro. Ho inoltre chiesto il pieno rispetto delle tempistiche per l’avvio della campagna antincendio boschivo (AIB), considerato che l’accelerazione dei cambiamenti climatici sta determinando un aumento degli episodi. Il periodo di massima allerta partirà il 15 giugno e, come comunicato dall’assessora, quest’anno potremo contare su 45 nuove unità già formate per il contrasto al fuoco che opereranno tramite SMA Campania. La Protezione Civile campana, insieme ai Vigili del Fuoco, svolge un lavoro straordinario e va ulteriormente rafforzata in termini di risorse, strumenti e dotazioni”.

“In merito all’emergenza bradisismica – continua Flocco – l’assessora ha riferito che è stata accolta dal Ministero la richiesta di ristori per le famiglie colpite dagli eventi sismici del maggio e del settembre 2025. Condividiamo inoltre la necessità di aumentare la percentuale dei contributi governativi per la mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici e di stabilizzare il personale tecnico e amministrativo attualmente impiegato con contratti a tempo determinato nei Comuni interessati”.

“Tra le iniziative in cantiere vi sono lo sviluppo di un’app dedicata al bradisismo, da estendere anche al rischio vulcanico nell’area vesuviana, la realizzazione di una mostra sui terremoti con il coinvolgimento delle scuole e la creazione di una Scuola della Protezione Civile a San Marco Evangelista”.

“Ringrazio l’assessora per la disponibilità e i commissari per la partecipazione. Un ringraziamento anche al Direttore Generale della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo, che è intervenuto in Commissione portando il contributo della parte operativa pregressa e futura. Ho proposto, infine, di avviare un lavoro condiviso tra assessorato e Commissione, per restituire piena centralità al Consiglio e valorizzare il ruolo dei consiglieri, veri presìdi istituzionali sul territorio”.