AVELLINO. FESTA E BUONOPANE TROVANO L’ACCORDO PER LE NOMINE CONSORZIO UNIVERSITARIO

Bypassando, completamente, Napoli ed il gruppo del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, ad Avellino, il Sindaco Gianluca Festa ed il Presidente della Provincia Rizieri Buonopane, esponente del Partito Democratico, sostenuto dallo stesso Governatore, hanno trovato un’intesa per la nomina dei componenti del Consorzio che si occupa della delocalizzazione di alcune facoltà dell’Università di Salerno ad Avellino. Un’intesa, quella tra Sindaco e Presidente della Provincia di Avellino, che sta facendo già molto discutere all’interno degli ambienti del Pd della Regione Campania: ad Avellino, tra l’altro, nella prossima primavera si voterà per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale ed il Sindaco uscente Gianluca Festa, come già accaduto nel 2019, non avrà il sostegno del Partito Democratico, già impegnato per individuare un nome sul quale puntare come candidato alla carica di Sindaco.

