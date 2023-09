IL CENTRO PER I MIGRANTI IN CAMPANIA SARA’ REALIZZATO A SANTA MARIA CAPUA A VETERE

Sarà la Provincia di Caserta, per la Regione Campania, ad ospitare il nuovo Centro per i Migranti, che sarà realizzato dall’Esercito Italiano, dopo l’approvazione delle nuove norme, da parte del Governo Meloni, in materia di assistenza e di verifica delle condizioni per la permanenza sul territorio nazionale dei migranti. La decisione, che pare essere oramai ufficiale, già nei prossimi giorni vedrà i primi passi concreti, considerato che i tempi per l’apertura dei nuovi Centri sono davvero brevi.

