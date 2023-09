NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO E LA GIUNTA DA RIFARE DOPO LE DIMISSIONI DI TRE ASSESSORI

La vicenda social card si è abbattuta con una violenza inaudita sull’amministrazione comunale di Nocera Inferiore, guidata dal Sindaco Paolo De Maio che, dopo la sua conferenza stampa, nella quale difendeva i suoi assessori coinvolti nella vicenda, si è visto recapitare, sulla scrivania, le dimissioni irrevocabili del Vice Sindaco Iannotti e degli assessori Guerritore e Lamberti. Adesso per il primo cittadino, esponente del Partito Democratico, arriva il momento delle scelte, con le nuove nomine ma anche il delicato e difficile compito di ricucire un rapporto con la città di Nocera Inferiore che, per buona parte, si è indignata per la vicenda social card. Paolo De Maio non dovrà solo nominare dei nuovi assessori ed anche il Vice Sindaco ma dovrà individuare persone che abbiano credibilità, molta stima tra i cittadini e la capacità di restituire al mondo della politica cittadina un profilo diverso da quello emerso nelle ultime settimane.

