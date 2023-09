LUCIA VUOLO (FORZA ITALIA – PPE) E LA VIOLENZA DI GENERE: INCONTRO SABATO 23 SETTEMBRE

Il Codice Rosa tra luci ed ombre, è questo il tema di una conferenza stampa, organizzata dalla europarlamentare di Forza Italia – Ppe Lucia Vuolo per la giornata di sabato 23 Settembre, a partire dalle 10:30, all’interno della sua segreteria politica di Piazza Malta a Salerno. Un incontro al quale prenderanno parte anche i professori di diritto Silverio Sica e Kiril Basile, un momento di approfondimento sull’attuale quadro normativo italiano, predisposto per prevenire ed arginare il fenomeno del femminicidio e della violenza di genere che, purtroppo, non sembrano conoscere momenti di pausa.

Share on: WhatsApp