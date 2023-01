AVELLINO. I VELENI SU GIAQUINTO VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: RIUNIONE DEL PD PROVINCIALE

Altro che scelta condivisa, altro che piano concordato: la decisione del Presidente della Provincia di Avellino Buonopane di nominare come Vice il sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto ha provocato una guerra politica, soprattutto all’interno del Partito Democratico, destinata a lasciare vincitori e sconfitti. In campo è sceso, in prima persona, il consigliere regionale Maurizio Petracca che ha caldeggiato – ed ottenuto – un faccia a faccia tra lo stesso Buonopane ed i vertici provinciali del Pd, scontenti e, per alcuni aspetti, sconcertati, dalla decisione del Presidente della Provincia. Il Pd, ovviamente, chiederà, creando non poco imbarazzo, a Buonopane di revocare la nomina di Giaquinto e di procedere con l’indicazione di un uomo di partito. Il punto nodale, a questo punto, è capire quale sarà la reazione di Buonopane, il quale si è mosso in piena autonomia rispetto alle indicazioni del Partito Democratico della Provincia di Avellino.

Share on: WhatsApp