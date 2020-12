AVELLINO. IL SINDACO FESTA CHIUDE LE SCUOLE FINO AL PROSSIMO 7 GENNAIO

Nel Comune di Avellino il sindaco Gianluca Festa ha sciolto la riserva solo nel pomeriggio, comunicando attraverso i propri canali social che tutte le scuole resteranno chiuse fino al 7 gennaio.

“Una scelta di sicuro non facile – commenta il primo cittadino -. Da una parte c’è l’istruzione in presenza, dall’altra la salute. In questo momento ritengo che la scelta più giusta da fare sia quella di tenerle chiuse, con l’obiettivo però di riaprire a gennaio. Tra l’altro c’è da registrare anche un lieve aumento del rapporto tra i tamponi effettuati e i casi di positività riscontrati. Siamo intorno al 10% sia secondo i dati dell’Asl che quelli dello screening che come amministrazione stiamo effettuando a Campo Genova”.