AVELLINO, PROVINCIALI 2026. PRESENTATA LA LISTA PROPOSTA CIVICA PER L’IRPINIA: TUTTI I CANDIDATI

È stata ufficialmente depositata questa mattina, presso l’Ufficio Elettorale di Palazzo Caracciolo, la lista “Proposta Civica per l’Irpinia” in vista delle elezioni provinciali in programma il 15 marzo 2026. La tornata elettorale si presenta profondamente diversa rispetto al passato, segnata dall’assenza del Comune di Avellino, attualmente commissariato e dunque escluso sia dal voto sia dalla possibilità di esprimere rappresentanti. Il “parlamentino” di Palazzo Caracciolo sarà rinnovato senza l’elezione del presidente della Provincia, prevista per il prossimo mese di ottobre. Le elezioni provinciali, disciplinate dalla legge Delrio del 2014, sono di secondo livello: non votano i cittadini, ma i sindaci e i consiglieri comunali in carica. In provincia saranno 1.317 gli amministratori chiamati alle urne, con un sistema di voto ponderato che attribuisce un diverso valore a ciascuna preferenza in base alla popolazione del comune di appartenenza. In questo scenario assume un ruolo decisivo la capacità di costruire un consenso ampio e trasversale tra gli amministratori locali, attraverso un confronto costante e una visione condivisa per lo sviluppo del territorio. Per tanto “Proposta Civica per l’Irpinia”, realtà ormai strutturata nel panorama politico irpino e direttamente collegata al leader politico Enzo Alaia, ha scelto di consolidare, in questa tornata elettorale, un’alleanza strategica tra Casa Riformista, Noi di Centro e una componente del Psi. Un’intesa che ha trovato un punto di sintesi politico e programmatico con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza moderata e riformista all’interno dell’ente provinciale.

Di seguito i 12 candidati della lista “Proposta Civica per l’Irpinia”:

Giuseppe Albanese – Consigliere comunale, Ariano Irpino

Carmela Balestrieri – Consigliera comunale, San Mango sul Calore

Antonio Caputo – Sindaco, Aquilonia

Matilde Chirichiello – Consigliera comunale, Vallata

Daniele Cipriano – Consigliere comunale, Rocca San Felice

Costantina Della Sala – Consigliera comunale, Aiello del Sabato

Franco Di Cecilia – Consigliere comunale, Sturno

Michele Di Giovanni – Consigliere comunale, Chianche

Enrico Montanaro – Sindaco, Baiano

Fausto Picone – Sindaco, Candida

Katia Renzulli – Consigliera comunale, Monteforte Irpino

Alessia Savelli – Consigliera comunale, Summonte