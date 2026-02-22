SAN VALENTINO TORIO. IL CENTRO DESTRA INAUGURA IL COMITATO PER IL SI AL REFERENDUM

Tutti i partiti del Centro Destra, a San Valentino Torio, insieme per il Si al Referendum per la Giustizia: inaugurato il Comitato per il Si.

Sono intervenuti autorevoli relatori, tra cui l’Avv Carmela Zuottolo, il Prof. Gherardo Marenghi, il Prof. Giuseppe Fauceglia e il coordinatore Avv. Sabato Crescenzo che hanno spiegato con chiarezza e competenza le ragioni del SÌ e i contenuti della riforma, offrendo un’importante occasione di approfondimento.

Un saluto istituzionale è stato portato anche dal Dott. Valentino De Vivo, in qualità di Consigliere Comunale, a testimonianza dell’attenzione e della sensibilità delle istituzioni su un tema così rilevante.

Un ringraziamento sincero, scrive il Consigliere Comunale Giancarlo Baselice, va a tutti coloro che hanno lavorato con impegno e dedizione per organizzare questa iniziativa e prepararla nel migliore dei modi in quanto dietro ogni evento riuscito c’è sempre un grande lavoro di squadra.

Io, in qualità di Consigliere Comunale ma anche come cittadino e amico, mi sento vicino a questa iniziativa. Credo che la politica debba prima di tutto informare, spiegare ai cittadini per cosa si vota e perché si va a votare, in modo libero e democratico.

A noi piace stare in mezzo alla gente, confrontarci e informare, anche lontano dai riflettori. Perché la politica vera si fa tra i cittadini, non solo sotto le luci.