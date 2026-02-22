ATTILIO PIERRO (FORZA ITALIA): “A CAPACCIO PAESTUM PER SOSTENERE IL SI AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA”

Dire SÌ significa scegliere una giustizia più giusta, più efficiente e realmente al servizio dei cittadini.
Significa rafforzare lo Stato di diritto e tutelare i principi costituzionali.”
Lo scrive Attilio Pierro, a margine dell’incontro organizzato, questa mattina da Forza Italia Capaccio.
Per questo sosteniamo con convinzione questo percorso di rinnovamento, fatto di responsabilità, trasparenza e rispetto delle regole.
Invito tutti a partecipare, informarsi e contribuire a costruire un futuro migliore per il nostro Paese.
SÌ alla riforma
SÌ alla giustizia
SÌ al cambiamento
Un caloroso ringraziamento al coordinatore cittadino Maurizio De Rosa per aver organizzato l’evento.