CAVA DE’ TIRRENI. RAFFAELE GIORDANO E’ IL CANDIDATO SINDACO DI TUTTO IL CENTRO DESTRA

Il Centro Destra, a Cava de’ Tirreni, sarà unito e compatto per sostenere il nome di Raffaele Giordano quale Candidato Sindaco per le Comunali del 24 e 25 Maggio. Rotti gli indugi, anche Forza Italia ha deciso di convergere sul nome del medico metelliano che. già nel corso della settimana, potrebbe presentare la sua coalizione – politica e civica – alla Città di Cava de’ Tirreni per una campagna elettorale che, questa volta, per tutto il Centro Destra profuma di vittoria.

Giordano è stato indicato come candidato unico di tutto il Centro Destra nel corso della riunione provinciale della coalizione che, per il Comune di Cava de’ Tirreni, ha trovato l’intesa sul nome dell’attuale Consigliere Comunale di opposizione.