AZIONE AL LAVORO PER UN EVENTO A FINE SETTEMBRE IN PROVINCIA DI SALERNO

Si parla, addirittura, del 29 Settembre, il giorno in cui a Capaccio Forza Italia celebrerà il Berlusconi Day: Azione, in provincia di Salerno, è al lavoro per l’organizzazione di un evento, con la partecipazione di Mara Carfagna, da tenere, in ogni caso, entro la fine del prossimo mese. Una manifestazione che dovrebbe segnare, anche per il partito di Carlo Calenda, l’avvio della campagna elettorale per le Europee del prossimo 9 Giugno, con alcuni nomi già in campo, a cominciare dall’ex Consigliere Regionale Bosco, da tempo pronto con la sua macchina organizzativa. Da sciogliere, c’era e c’è, il nodo delle alleanze e di una possibile federazione con Italia Viva di Matteo Renzi che, pero’, appare sempre piu’ lontana. Intanto si lavora per l’appuntamento di fine settembre

