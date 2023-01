AZIONE CAMPANIA. SOMMESE NOMINA LA NUOVA SEGRETERIA REGIONALE E PENSA ALLE EUROPEE 2024

Il Coordinatore Regionale di Azione in Campania Giuseppe Sommese ha proceduto alla nomina dei nuovi componenti della Segreteria Regionale del partito di Carlo Calenda: scelte che premiano, soprattutto, i territori di Napoli e di Caserta che, al termine della tornata elettorale per le Politiche 2022, sono rimasti privi di una rappresentanza parlamentare, considerato che tanto Mara Carfagna quanto Antonio D’Alessio vengono considerati espressione del territorio della Provincia di Salerno. Della nuova segreteria regionale di Azione fanno parte Piero Sabbarese (dopo una lunga esperienza all’interno del Partito Democratico), Agnese Borrelli (gia manager della Sanità e Sindaco di Boscotrecase), Felice Picariello (un trascorso da amministratore comunale di Ottaviano). L’obiettivo di Giuseppe Sommese, adesso, è quello di costruire una forte candidatura territoriale per le prossime elezioni europee del 2024 quando Azione ed Italia Viva si presenteranno agli elettori con una lista unitaria.

