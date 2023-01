SCAFATI, COMUNALI 2023. SPUNTA ANCHE IL NOME DI MICHELE SARNO COME CANDIDATO SINDACO

C’è anche il nome di Michele Sarno, già candidato sindaco a Salerno nel 2021, come possibile nome per Fratelli d’Italia e per il centro alla carica di primo cittadino di Scafati. Il diretto interessato, in una dichiarazione rilasciata al quotidiano La Città, non smentisce un suo possibile coinvolgimento alle prossime comunali di Scafati, proprio mentre Fratelli d’Italia riorganizza la Segreteria Cittadina con la nomina di Fabbricatore e di Carpentieri come Commissari Straordinari. L’impressione, che va avanti in questi giorni, è che il partito di Giorgia Meloni non abbia nessuna intenzione di proporre agli alleati ed ai cittadini di Scafati il nome dell’ex primo cittadino Cristoforo Salvati che, sin dalla sua elezione nel 2019, non è stato mai capace di incidere sull’attività amministrativa del centro dell’Agro.

