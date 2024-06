BARONISSI. CARMINE INGINO (FORZA ITALIA): “DALLA SICUREZZA ALLA VIABILITA’, C’E’ TANTO DA FARE”

Carmine Ingino, candidato come capolista di Forza Italia/Noi Moderati al consiglio comunale di Baronissi, evidenzia vari problematiche del territorio: l’invasione dei cinghiali nelle frazioni collinari. Pertanto chiede l’intervento dell’attuale amministrazione come fatto da altri comuni.

In questi giorni, purtroppo, è ritornato prepotentemente alla ribalta il problema dei furti nelle abitazioni in special modo nelle frazioni di Aiello ed Antessano e purtroppo fino ad ora non è stato preso nessun provvedimento e quindi si sollecitano gli organi preposti ad intervenire con la massima celerità.

Infine solleva il problema dei dossi installati sul Corso Giuseppe Garibaldi, in Via Ferreria, in Via Aldo Moro ed altre strade, perché non rispettano quanto statuito dall’Art. 179 Regolamento di Attuazione – Rallentatori di velocità ai sensi dell’Art.42 Codice della Strada – Segnali complementari. Pertanto invita le autorità preposte a ristabilire il rispetto delle norme vigenti.

