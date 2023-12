BARONISSI, COMUNALI 2024. NON C’E’ IL NOME DEL CANDIDATO, TUTTO RINVIATO A DOPO IL BILANCIO

Anche la riunione di ieri sera, convocata tra i membri della maggioranza del Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, si è chiusa con una fumata nera: nessun accordo sul nome del candidato o della candidata alla carica di Sindaco per le prossime comunali del 2024, ogni decisione rinviata a dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione 2024 che approderà in Consiglio Comunale il prossimo 22 Dicembre. Probabile che tutto venga rinviato al termine delle festività natalizie, anche per evitare che il panettone diventi amaro o poco digeribile: da due mesi, oramai, quasi ogni settimana, il Sindaco Valiante prova a trovare la quadra all’interno di quella che è ancora la sua squadra, senza ottenere nessun risultato concreto.

