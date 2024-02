BARONISSI. IL PASSO D’ADDIO DELL’EX SINDACO GIOVANNI MOSCATIELLO: “NON MI RICANDIDO”

Dopo 30 anni di presenza ininterrotta, o quasi, a Palazzo di Città, a Baronissi, da Sindaco o da Consigliere Comunale, l’ex primo cittadino del centro della Valle dell’Irno Giovanni Moscatiello ha annunciato il suo addio alla politica attiva ed elettorale. E lo ha fatto proprio alla vigilia di una nuova campagna elettorale nella quale, in ogni caso, si preannuncia un ricambio generazionale forte tra i futuri amministratori del Comune di Baronissi. Moscatiello, il sindaco della prima grande rivoluzione urbanistica del Comune di Baronissi, l’uomo forte nella Valle dell’Irno, ha detto basta.

“In merito alle prossime consultazioni elettorali amministrative che vedranno il nostro gruppo consiliare a sostegno della candidatura di Anna Petta a Sindaco di Baronissi – dichiara Giovanni Moscatiello in una nota indirizzata ai consiglieri di opposizione – confermo quanto già preannunciato a tutti i colleghi, ovvero la mia volontà a non ricandidarmi. Ritengo sia una decisione ragionevole e giusta. Ragionevole perché dopo 30 anni di impegno istituzionale in prima persona giunge anche il momento del distacco. Giusta perché credo che una democrazia viva debba essere capace di rinnovarsi nelle sue classi dirigenti e che nessuno – certo non io – può pensare di rappresentare in eterno i cittadini e gli elettori. Auguro a Voi tutti un grande successo, sperando che il doveroso rinnovamento sappia portare nuove energie e adeguate competenze, nel solco tracciato dalle tante cose buone fatte nel passato, per costruire un futuro di sviluppo per la nostra comunità”.