BARONISSI. IL PD SI RIUNISCE SABATO 17 PER STABILIRE REGOLE E NOMI DELLE PRIMARIE

I 26 membri del Direttivo Cittadino del Partito Democratico di Baronissi sono stati, ufficialmente, convocati, per la mattinata di sabato 17 Febbraio per una riunione che ha all’ordine del giorno la indizione delle Primarie per la scelta del candidato alla carica di Sindaco. Il direttivo del Pd del centro della Valle dell’Irno dovrà, quindi, stabilire la data (con ogni probabilità quella di domenica 3 Marzo), ma anche le regole per l’accettazione delle candidature, insieme al regolamento per l’accesso al voto da parte dei cittadini. I 26 esponenti locali del Partito Democratico di Baronissi, dunque, dovranno scegliere il metodo da utilizzare per la celebrazione delle Primarie che, con ogni probabilità, avranno tre candidati: Marco Picarone, Vincenzo Melchiorre ed Agnese Coppola Negri.

