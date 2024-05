BARONISSI PARLA DI EUROPA CON L’EUROPARLAMENTARE DI FORZA ITALIA LUCIA VUOLO

Lucia Vuolo, europarlamentare in carica e candidata alle prossime elezioni Europee con Forza Italia, arriva a Baronissi, domenica 2 giugno, a partire dalle 18:00, per un incontro, organizzato da Forza Italia, per discutere ed affrontare i delicati temi delle opportunità offerte dall’Europa ai territori.

Una riunione, quella di Baronissi, alla quale prenderanno parte anche il candidato Sindaco Tony Siniscalco, il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Roberto Celano, il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani Pietro Costabile ed il capolista per le Comunali di Baronissi della lista di Forza Italia Carmine Ingino