BATTIPAGLIA. LA FOTO DEL MARE DEL SALERNO CHE LA FRANCESE HA PRESENTATO COME LA LITORANEA

Prima ha postato una foto di una spiaggia con mare limpido e cristallino, presentandola come il litorale di Battipaglia, poi, quando si è resa conto del clamoroso errore (si trattava di una foto presa dal web e che ritraeva il mare del Salento), ha chiesto scusa. Il clamoroso scivolone del sindaco di Battipaglia Cecilia Francese ha scatenato l’ironia dei cittadini che, dopo aver visto la foto, hanno gridato al “miracolo”, parlando degli effetti taumaturgici che si scatenano dall’intervento del primo cittadino. Una semplice leggerezza ? Chi lo sa, sta di fatto che tra la pubblicazione della foto spacciata come quella della Litoranea e le scuse per aver utilizzato una foto del Salento sono passate diverse ore.

