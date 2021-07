REGIONE CAMPANIA: DAL 3 LUGLIO AL VIA I SALDI ESTIVI MA I COMMERCIANTI NON SONO CONTENTI

Forse era il caso di spostarli di qualche settimana, considerato il lungo periodo di chiusura forzata ma, alla fine, anche la Regione Campania, per adeguarsi al calendario del resto d’Italia, ha dato il via libera alle vendite di fine stagione (estiva ?) da sabato 3 Luglio. Il tutto, purtroppo, è avvenuto nel silenzio piu’ assoluto perchè anche questa estate, come la scorsa, la preoccupazione di clienti e commercianti è diversa da quella di un acquisto di una vendita a buon mercato. Il settore del commercio, già in crisi prima dell’emergenza sanitaria, si appresta ad affrontare la stagione dei saldi senza neppure avere avuto il tempo di vivere quella delle vendite ordinarie: in tanti, dal mondo del commercio attivo, avevano chiesto un rinvio ma le scelte delle altre Regioni hanno spinto la Campania ad adeguarsi.

