MATTEO RENZI BLOCCA IL DDL ZAN: “MODIFICHE OPPURE COSI’ NON PASSA”

E’ passato poco, appena qualche mese dalla caduta del Governo Conte 2, per scatenare una nuova bagarre politica tra Italia Viva da una parte e M5S e Pd dall’altra: questa volta, al centro della discussione, una modifica al Disegno di Legge Zan, divenuto fondamentale quasi quanto una legge finanziaria, che Matteo Renzi è intenzionato a presentare per poi approvarlo. Una modifica che ha fatto saltare i nervi al Partito Democratico e soprattutto al Movimento 5 Stelle che hanno già iniziato ad accusare Renzi di fare le prove generali del passaggio con il centro destra. Intanto, senza i voti di Italia Viva, considerato il No del centro destra, il provvedimento è destinato ad essere bocciato.

