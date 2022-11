BCC MONTE PRUNO: DA LUNEDI’ 14 NOVEMBRE PARTE LA SOTTOSCRIZIONE DI BTP ITALIA

Come annunciato, da lunedì 14 novembre p.v., prenderà il via il collocamento del nuovo BTP Italia. Si tratta della 18esima tranche per il titolo con rendimento indicizzato all’inflazione e dedicato ai piccoli risparmiatori.

Il nuovo Titolo di Stato, così come avvenuto per le precedenti emissioni, è sottoscrivibile presso tutte le Filiali della Banca Monte Pruno.

Il Ministero dell’Economia, nella mattinata di oggi, ha comunicato che il tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito sarà pari all’1,60%.

Il tasso definitivo, invece, sarà stabilito successivamente e potrà essere confermato o rivisto al rialzo rispetto a quello oggi comunicato.

Il titolo, con cedola semestrale indicizzata al tasso di inflazione italiana, ha una durata di 6 anni con un premio fedeltà pari all’8 per mille per il risparmiatore retail che acquista, nei giorni di emissione, e detiene il titolo fino alla scadenza del 2028.

Ai risparmiatori individuali, quindi, sarà consentito di sottoscrivere il titolo dal 14 al 16 novembre 2022, salvo chiusura anticipata.

Al sottoscrittore, durante l’emissione, non verranno addebitate commissioni di collocamento; in aggiunta, sul rendimento del titolo si applicherà l’usuale tassazione agevolata dei Titoli di Stato, pari al 12,5%, nonché l’esenzione dalle imposte di successione.