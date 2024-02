BELLIZZI, COMUNALI 2024. NICOLA PELLEGRINO UFFICIALIZZA LA ROTTURA CON IL GRUPPO MADDALO

Con un video pubblicato sui social, Nicola Pellegrino, Presidente del Consiglio Comunale di Bellizzi, mette fine alla breve alleanza con il gruppo del Consigliere Comunale Angelo Maddalo, nata per una candidatura comune per la prossima tornata elettorale per le Comunali della primavera del 2024. “Si è scelto”, sottolinea Pellegrino, “in maniera legittima, da parte del gruppo di Angelo Maddalo, una strada partitica, quella di Fratelli d’Italia, mentre il nostro era una progetto civico e senza simboli di partito. La mia candidatura va avanti, il progetto civico prosegue ed auguro a Maddalo ed al suo gruppo buona fortuna”.

Pellegrino, che puo’ contare su di un suo movimento civico, presentato nel corso della estate del 2023, era stato indicato come possibile candidato sindaco dell’alleanza con Maddalo, salvo lo stop giunto da parte del Gruppo Fdi nei suoi confronti.