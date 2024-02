SALERNO. PIETRO COSTABILE (GIOVANI FI): “PREOCCUPATI DA INTERRUZIONE METROPOLITANA LEGGERA PER LAVORI”

E’ fortemente preoccupato Pietro Costabile, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno e vice coordinatore regionale vicario di Forza Italia Giovani Campania, per la temporanea interruzione dei collegamenti della metropolitana in vista degli importanti interventi infrastrutturali che riguarderanno il treno cittadino, con particolare riferimento ai collegamenti verso l’area nord della provincia, e verso l’aeroporto la cui apertura è imminente.

“Per quanto ogni sviluppo in termini di collegamenti sia auspicabile per una città come Salerno che, dopo una serie di altisonanti promesse, attende ancora il suo momento di rilancio verso un vero e duraturo turismo internazionale, siamo sinceramente preoccupati per le interruzioni annunciate quest’oggi dall’Assessore alla Mobilità del Comune di Salerno Rocco Galdi: se già la linea storica che congiunge Salerno a Vietri e a Cava riporta ad oggi danni che ne impediscono la fruizione e blocca un’importante arteria per l’intera provincia, specialmente per chi proviene dall’Agro Nocerino Sarnese, adesso si aggiunge un intervento di ammodernamento della linea che va verso Sud, attraverso Torrione, e che dovrà raggiungere l’aeroporto.

Intravediamo i benefici di un tale intervento, se ben gestito, ma allo stesso tempo chiediamo chiarezza all’Assessore, al Sindaco e all’amministrazione tutta sulle iniziative che il Comune prenderà al fine di non creare ulteriori disagi. Conosciamo le lungaggini dei numerosi cantieri aperti a Salerno, e spesso conclusi con troppo ritardo: i Salernitani devono poter studiare, lavorare, raggiungere il centro con semplicità e nuove iniziative guidate da grandi propositi di miglioramento devono nascere dalla consapevolezza che questo comune ha bisogno di vivere, di prosperare, e la mobilità dei nostri concittadini è alla base di tutto questo.

Infine pongo l’accento sull’impegno che ha riguardato Forza Italia ed il Gruppo del PPE in Europa, attraverso l’On. Lucia Vuolo. Lo sviluppo delle infrastrutture a servizio dell’aeroporto di Salerno è vincolante affinché il lungo lavoro dell’Onorevole Vuolo di includere lo scalo aeroportuale nelle TEN-T sia poi riconosciuto dalla Commissione europea, ma non solo. Un aeroporto europeo vuol dire l’avvio di ulteriori collegamenti con il resto del continente. Mi auguro che la lungimiranza dimostrata in Europa sia da sprono per l’amministrazione salernitana affinché i lavori vadano avanti senza indugio e, visti i precedenti, senza intoppi”.

