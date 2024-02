LA CAMERA DEI DEPUTATO APPROVA IL MILLEPROROGHE: AGRICOLTURA, SANITA’ E TASER PER TUTTI COMUNI

La Camera dei Deputati ha approvato, oggi, con il voto di fiducia, la conversione in legge del Decreto Milleproroghe che, per la sua definitiva entrata in vigore, dovrà essere approvato anche dal Senato entro il 28 Febbraio. Ecco le principali misure che contiene

AGRICOLTURA – viene confermata per due anni, per il 2024 e per il 2025, l’esenzione totale per i redditi agrari e dominicali fino a 10 mila euro e la diminuzione del 50 per cento del tributo per quelli tra i 10 mila e i 15 mila euro. E’ stato licenziato, prima dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio, poi dall’emiciclo della Camera, l’emendamento che prevede l’esenzione, fino al 30 giugno, dall’obbligo assicurativo per i trattori che non circolano su strade pubbliche.

SANITA’ – i medici del Servizio sanitario nazionale potranno prolungare la permanenza in servizio, su base volontaria, in deroga all’età pensionabile prevista per legge, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro il 31 dicembre del 2025. Una norma, questa, introdotta per fronteggiare la grave mancanza di personale. Potrà anche essere riammesso in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale medico collocato in quiescenza a decorrere dal primo settembre 2023, avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, senza potere ricoprire incarichi dirigenziali apicali.

SICUREZZA – sino a fine anno, in via sperimentale, tutti i Comuni, e non solo i capoluoghi di Provincia o quelli con una popolazione oltre i 20.000 abitanti, potranno dotare la Polizia locale del taser.