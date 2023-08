BERLUSCONI DAY A CAPACCIO: TRA GLI OSPITI ANCHE GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI

Non è ancora ufficiale ma per l’evento del prossimo 29 Settembre a Capaccio-Paestum, organizzato per ricordare Silvio Berlusconi, è molto probabile la presenza anche di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini. L’evento, intanto, già nel corso della prossima settimana dovrebbe essere presentato, in maniera ufficiale, a Roma dai vertici nazionali di Forza Italia che si tengono in stretto contatto con Ernesto Sica e gli altri che stanno collaborando per la realizzazione dell’eventi. E’ stata, intanto, stabilita la base dell’evento che sarà l’Hotel Ariston di Paestum che ospiterà le principali manifestazioni dell’evento che si concluderà il prossimo 29 Settembre.

